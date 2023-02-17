Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
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Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek

17.02.2023 18:45
Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında Kızılay ile başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında Kızılay ile başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Ülker Stadı'nda yapılan etkinlikte FB TV'ye açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkanı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Dün tesisleri ziyaret eden depremzede genç
Önceki gün Ülker Stadı'nı gezen dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden ve futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç'la ilgili de Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
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