Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler; Batshuayi, Luan Peres ve Valencia'nın golleriyle galibiyete uzandı. Trabzonspor'un tek sayısını Trezeguet kaydetti.
Portekizli hocanın maç soyunda yayıncı kuruluşa yaptığı "Fenerbahçe 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürüyordu" açıklaması taraftarı çileden çıkardı. Sosyal medyada hayli sert paylaşımlar yapıldı.
Ligdeki şanslarının devam ettiğini ve 2 kupa için de şansları olduğunu söyleyen Jesus, "Matematiksel anlamda imkan olduğu sürece elimizden geleni yapacağız. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı - Son Dakika