Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı - Son Dakika
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Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı

Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı

18.05.2023 22:58

Trabzonspor galibiyetinden sonra "Daha önce Fenerbahçe bu tarihte, ne zaman iki kulvarda birden şansını sürdürüyordu bilemiyorum" açıklaması yapan Jorge Jesus, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli kızdırdı. Sosyal medyada adına çok sert yorumlar yazıldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler; Batshuayi, Luan Peres ve Valencia'nın golleriyle galibiyete uzandı. Trabzonspor'un tek sayısını Trezeguet kaydetti.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Portekizli hocanın maç soyunda yayıncı kuruluşa yaptığı "Fenerbahçe 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürüyordu" açıklaması taraftarı çileden çıkardı. Sosyal medyada hayli sert paylaşımlar yapıldı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ligdeki şanslarının devam ettiğini ve 2 kupa için de şansları olduğunu söyleyen Jesus, "Matematiksel anlamda imkan olduğu sürece elimizden geleni yapacağız. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Jorge Jesus'un bu saatten sonra kalması çok zor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı
Jorge Jesus'un bu saatten sonra kalması çok zor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı
Jorge Jesus'un bu saatten sonra kalması çok zor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı
Jorge Jesus'un bu saatten sonra kalması çok zor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı
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Trabzonspor, Luan Peres, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı - Son Dakika
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