Jorge Jesus'un bileti kesiliyor! Fenerbahçe taraftarı duyduklarına inanamadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler; Batshuayi, Luan Peres ve Valencia'nın golleriyle galibiyete uzandı. Trabzonspor'un tek sayısını Trezeguet kaydetti.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Portekizli hocanın maç soyunda yayıncı kuruluşa yaptığı "Fenerbahçe 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürüyordu" açıklaması taraftarı çileden çıkardı. Sosyal medyada hayli sert paylaşımlar yapıldı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ligdeki şanslarının devam ettiğini ve 2 kupa için de şansları olduğunu söyleyen Jesus, "Matematiksel anlamda imkan olduğu sürece elimizden geleni yapacağız. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: