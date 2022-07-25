Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu

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Bir dönem Fenerbahçe'de fırtınalar estiren Dimitris Pelkas, Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte gözden düştü. Düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak isteyen futbolcu için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE 67 MAÇA ÇIKTI

Haber Global'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp bakmaya başladı. Sarı lacivertlilerin 2020 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek PAOK'tan kadrosuna kattığı Yunan yıldız, Fenerbahçe formasıyla 67 resmi maça çıkarken 13 gol atıp 7 asist yaptı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Yunanistan'dan Sportime'ın iddiasına göre, Dimitris Pelkas için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City devreye girdi. Habere göre, Hull City bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.