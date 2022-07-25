Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu - Son Dakika
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Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu

25.07.2022 14:22

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un takımda istemediği Yunan orta saha Dimitris Pelkas'ı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City takıma katmak istiyor. İngiliz ekibinin bu transferi 4 milyon euro bedelle bitirebileceği iddia ediliyor. Hull City, daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı.

Bir dönem Fenerbahçe'de fırtınalar estiren Dimitris Pelkas, Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte gözden düştü. Düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak isteyen futbolcu için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE 67 MAÇA ÇIKTI

Haber Global'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp bakmaya başladı. Sarı lacivertlilerin 2020 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek PAOK'tan kadrosuna kattığı Yunan yıldız, Fenerbahçe formasıyla 67 resmi maça çıkarken 13 gol atıp 7 asist yaptı.

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4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Yunanistan'dan Sportime'ın iddiasına göre, Dimitris Pelkas için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City devreye girdi. Habere göre, Hull City bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu - Son Dakika
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