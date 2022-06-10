Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi! - Son Dakika
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Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!

10.06.2022 15:55
Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçtiği Lincoln Henrique transferinde sona geldi. 23 yaşındaki başarılı oyuncuyla her şartta anlaşan sarı lacivertliler, Santa Clara ile bonservis ödeme planı üzerinde görüşmelerine devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, ofansif orta saha pozisyonunda görev alan Lincoln Henrique ile anlaştı. Henrique'nin temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Kulübü Santa Clara ile görüşmeler devam ediyor.

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BİR DÖNEM ÇAYKUR RİZESPOR'DA OYNADI

23 yaşındaki Lincoln, Gremio altyapısında futbola başlarken 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 maçta sahaya çıkarken, 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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