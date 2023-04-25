Jorge Jesus'un tribünle atışmasına tanık olan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika
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Jorge Jesus'un tribünle atışmasına tanık olan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareket gündem oldu

25.04.2023 16:16

3-3 beraberlikle sona eren İstanbulspor maçının sonunda Fenerbahçeli futbolculara tribünleri alkışlatmış ancak tepki görünce taraftara sinirlenmişti. Portekizli hocanın bu tavrı tribündeki gerilimi daha çok artırırken, o sırada Mert Hakan'ın hareketleri sosyal medyada olay oldu. Sarı-lacivertli futbolcu, Jesus'un tribünle atıştığını görünce, "Ne gerek var, içeri girsene" tarzında el hareketlerinde bulundu.

İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un maç sonu taraftarlarla atışması büyük ses getirmişti. O anlarda Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri olay oldu.

JORGE JESUS'U ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Maç sonu takımı toplayan Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı. Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi. O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.

MERT HAKAN'DAN OLAY HAREKET

Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü. Deneyimli orta saha, takım arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un tribünle atışmasına tanık olan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un tribünle atışmasına tanık olan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika
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