Jose Mendilibar: Olympiakos'un dayanma gücünü sonuna kadar kullandık - Son Dakika
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Jose Mendilibar: Olympiakos'un dayanma gücünü sonuna kadar kullandık

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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltılara kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve takımın daha ileriye taşınabileceğini dile getirdi. Ayrıca, penaltı atışlarını izlemediğini ve bunu kariyeri boyunca totem olarak yaptığını açıkladı.

19.04.2024 02:33  Güncelleme: 02:35
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- Jose Mendilibar: "Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık"

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar:

"Kendimi şanslı hissediyorum"

İSTANBUL - Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık. Penaltılara kalması, futbolcuların becerisine kalıyor" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos, penaltı atışları sonunda galip gelerek yarı finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, "Çok zor bir oyun oynadık. Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık. 10. dakikada golü yemiştik fakat dayandık. İlk devrede dayanma gücümüzü iyi kullandık. Topu rakibe verip yorma yoluna gittik. Penaltılara kalması, futbolcuların becerisine kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Mendilibar, "Avrupa kupalarında yarı finale kalmasında takımın başında antrenör olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım daha ileriye taşıyabiliriz. Şu anda kalemizi koruyan Tzolakis, başta ikinci kalecimizdi. Sonra kaleyi devraldı. Topun auta gitmesine şans diyebilirsiniz ancak kalecinin kurtarışına şans diyemeyiz. Bir çalışma sonucu oluyor bunlar" diye konuştu.

"Kariyerim boyunca penaltılara bakmadım"

Penaltı atışlarını izlemediği ve sırtını dönmesiyle ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam şu yanıtı verdi:

"Ben bütün kariyerim boyunca penaltılara bakmadım. Bunu totem olarak yaptığımı size açıklamak isterim."

Kaynak: İHA

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