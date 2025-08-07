Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk oldu. 2-1 Hollanda ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.
Jose Mourinho'nu basın toplantısında mikrofona konan sinekle imtihanı ekranlara yansıdı. Portekizli antrenör sineği eliyle öldürdü.
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
