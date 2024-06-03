Jose Mourinho, İsmail Kartal'a başarılar dilerken takım için teşekkür etti - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, İsmail Kartal'a başarılar dilerken takım için teşekkür etti

Ünlü futbol antrenörü Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın ayrılığıyla ilgili olarak 'Başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu. Mourinho'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte Kartal'ın görevine son verilmişti.

03.06.2024 14:48
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Jose Mourinho: " İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, İsmail Kartal'a başarılar dilerken takım için teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jose Mourinho, İsmail Kartal'a başarılar dilerken takım için teşekkür etti - Son Dakika
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