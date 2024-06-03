Jose Mourinho, İsmail Kartal'a başarılar dilerken takım için teşekkür etti
Ünlü futbol antrenörü Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın ayrılığıyla ilgili olarak 'Başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu. Mourinho'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte Kartal'ın görevine son verilmişti.
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3.06.2024 16:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho, İsmail Kartal'a başarılar dilerken takım için teşekkür etti - Son Dakika
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