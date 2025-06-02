Jose Mourinho, Mario Branco\'ya veda etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılan Sportif Direktör Mario Branco'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni 'en iyisi' olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum." sözlerini sarf etti.