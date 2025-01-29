UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'ya 1 Maç Ceza - Son Dakika
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