Jose Mourinho\'nun yeni sezondaki takımı açıklandı

Benfica Başkanı Rui Costa, takımdaki geleceği tartışılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''YOLA DEVAM EDECEĞİZ''

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Rui Costa, Mourinho ile ilgili kafalarında bir soru işareti olmadığını açıklayarak, ''Çok büyük bir sürpriz olmazsa önümüzdeki yılda da onunla devam edeceğiz. Ona güvenimiz tam.'' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.