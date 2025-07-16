Joshua King, Arabistan\'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak

Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Fransız ekibi Toulouse'da mücadele eden Joshua King'in yeni takımı belli oldu.

ARABİSTAN'A 2 YILLIK İMZAYI ATTI

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Khaleej, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Suudi ekibinden yapılan açıklamada, "İlham verici bir yolculuk ve bitmeyen bir tutku, Joshua King yolculuğuna Suudi Arabistan Pro Lig'de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Arabistan basınında yer alan haberlere göre; 33 yaşındaki King'in yıllık 9 milyon euro maaş alacağı, iki sene sonunda 18 milyon euro'yu kasasına koyacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Valerenga takımında başlayan 33 yaşındaki santrfor, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-lacivertli ekiple 54 maça çıkan Norveçli oyuncu, 12 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.