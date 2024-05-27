Joshua King, Fenerbahçe'den ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Joshua King, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, yaşadığı sakatlıkların vermek istediklerine engel olduğunu belirterek sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. King, sarı-lacivertli formayı giydiği için onurlu hissettiğini ve gelecekte destek olmak için geri döneceğini belirtti.

27.05.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlarken, yaşadığı sakatlıkların vermek istediklerine engel olduğunu belirtti ve "Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum" notunu paylaştı.

Temmuz 2022'de Fenerbahçe'ye transfer olan Joshua King, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erdi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan King, Süper Lig'de son oynanan İstanbulspor maçına 11'de başladı ve son maçında gol sevinci yaşadı. Bu sezon 2'si ilk 11 olmak üzere 16 lig maçında forma giyen King, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta oynadı ve takımı adına 3 gol kaydetti.

Norveçli oyuncu, 2 sezonda sarı-lacivertlilerle 54 maça çıkarken, 12 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Sözleşmesi sona eren futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrıldığını belirtti. Yaşadığı sakatlıkların kendisine engel olduğunu da vurgulayan King, "Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. İmza atmadan önce kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi kalbimde hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Gelecekte başarılar diliyorum. Teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Joshua King, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Joshua King, Fenerbahçe'den ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı
21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
22:36 3 kişinin öldüğü kazada acı detay En mutlu akşamları olacaktı 3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 23:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Joshua King, Fenerbahçe'den ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement