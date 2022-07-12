SPOR Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı - Son Dakika
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SPOR Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı

12.07.2022 23:17

Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı"Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum""En iyi iki arkadaşım çılgın birer Fenerbahçe taraftarı"ENVER ALAS / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, "Milli takım maçlarının ardından...

Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı

"Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum"

"En iyi iki arkadaşım çılgın birer Fenerbahçe taraftarı"

ENVER ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, "Milli takım maçlarının ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, THY'na ait TK1754 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçağıyla İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki forvet oyuncusunu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

Taraftarların ve havalimanı çalışanlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Joshua King, İstanbul'daki ilk açıklamalarını da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptı. İstanbul'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren King, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli takım maçları vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ İKİ ARKADAŞIM ÇILGIN BİRER FENERBAHÇE TARAFTARI"

En iyi iki arkadaşının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım yarın her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

Joshua King, sonrasında Fenerbahçe Kulübü yetkilileriyle alandan ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı - Son Dakika
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