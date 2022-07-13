Joshua King resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına varıp, dün İstanbul'a getirdiği Norveçli forvet Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.
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