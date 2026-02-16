Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu - Son Dakika
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

16.02.2026 18:40
Real Madrid forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Real Madrid'e İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

The Athletic'te yer alan habere göre; Geride bıraktığımız haftalarda oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan ve deneyimli oyuncu Bellingham, kas sakatlığı nedeniyle ilk belirlenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu doğrultuda Bellingham'ın 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda 28 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Jude Bellingham, Real Madrid, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

