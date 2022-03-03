Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü

03.03.2022 10:52
Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü

Nevşehir'de düzenlenen judo şampiyonasında Sivas'ı temsilen katılan sporcular 2 gümüş, 1 bronz madalya ile kente döndü.

Nevşehir'de düzenlenen judo şampiyonasında Sivas'ı temsilen katılan sporcular 2 gümüş, 1 bronz madalya ile kente döndü.

Nevşehir'de 50 ilden 400 sporcunun katılımı ile 'Okullar arası Judo müsabakaları' Türkiye finali sona erdi. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalarda sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Sivas'ı temsilen antrenörler Bekir Güzelimdağ ile Hakan Cebeci nezaretinde müsabakaya katılan Judo ekibi madalyalarla dönmeyi başardı. Sporcular Kader Şahin 40 kiloda Türkiye ikincisi, Aleyna Tutuş 63 kiloda Türkiye ikincisi ve Rümeysa Hatice Kılıçkaya 52 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Sivas'a 2 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS

Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü

YORUMLAR
500
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret Nevşehir'den kısa kısa Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir, Türkiye, Sivas, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement