Judocular Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen judo şampiyonasında Sivas'ı temsilen katılan sporcular 2 gümüş, 1 bronz madalya ile kente döndü.

Nevşehir'de 50 ilden 400 sporcunun katılımı ile 'Okullar arası Judo müsabakaları' Türkiye finali sona erdi. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalarda sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Sivas'ı temsilen antrenörler Bekir Güzelimdağ ile Hakan Cebeci nezaretinde müsabakaya katılan Judo ekibi madalyalarla dönmeyi başardı. Sporcular Kader Şahin 40 kiloda Türkiye ikincisi, Aleyna Tutuş 63 kiloda Türkiye ikincisi ve Rümeysa Hatice Kılıçkaya 52 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Sivas'a 2 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS