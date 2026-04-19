Üye Girişi
Son Dakika Logo

Judoculardan Bronz Madalya ve Olimpiyat Hedefi
19.04.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilal ve Habibe Çiloğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı, Los Angeles 2028 için hazır.

Milli judocular Bilal ve Habibe Çiloğlu çifti, 8 yılın ardından Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan bronz madalyaya çok sevindiklerini, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birlikte emin adımlarla gitmek istediklerini belirtti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonra uzun bir sakatlık süreci geçiren Bilal Çiloğlu ile eşi milli judocu Habibe Çiloğlu, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Bilal'in bronz madalya kazanmasını ve yaşadıkları duyguları AA muhabirine değerlendirdi.

Tedavisinin ardından çok disiplinli ve titiz çalıştığını dile getiren Bilal Çiloğlu, "Bu sene iyi bir ivme yakaladık, organizasyona da hazır olduğumu söylemiştim. Zor ama güzel bir gün oldu, eşimin de desteğiyle tüm takımla birlikte bu madalyayı kazandık. Umarım şampiyonanın devamında da diğer arkadaşlarımla madalyalar kazanırız." dedi.

Milli sporcu, sezon başında Avusturya Grand Prix'sinde kazandığı gümüş madalyadan sonra yükselişe geçeceğini hissettiğini söyledi.

2021 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Gürcistan'daki organizasyonda da bronz madalya kazanan Bilal Çiloğlu, "Yeni bir döneme başladık, bu madalya da bir gösterge oldu. Avrupa Şampiyonası'nda yeniden madalya almak bambaşka bir duygu. Umarım bu madalyaları dünya şampiyonalarında, kalifikasyon maçlarında da artırarak Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na emin adımlarla gidebiliriz." diye konuştu.

Milli judocu Habibe Çiloğlu ile evliliklerinin kariyerine etkisine ilişkin soru üzerine de 27 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"Birbirimize söz vermiştik, beraber olimpiyata gideceğiz diye. Çok şükür, evliliğimiz antrenmanlarımızda, milli takım kamplarımızda, müsabakalarda hep pozitif yansıdı. Habibe de ben de ocak ayından itibaren yeni sezona iyi başladık. Böyle de devam edeceğini umuyoruz. Gerçekten birbirimize destek olup bu süreçte beraber yürümek aynı kulüpte, aynı milli takımda ve aynı evde her şeyi beraber paylaşmak çok güzel."

Habibe Çiloğlu: "Duygularımı tarif edemem"

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'nda eşinin bronz madalya kazandığı müsabakayı yerinde izleyerek Bilal'e destek olan ve maçın kazanılmasından sonra duygusal anlar yaşayan Habibe Çiloğlu ise şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nda yeniden madalya kazanacağını çok hissediyordum. Hatta gelmeden önce Bilal'e 'Kürsü için özel bir kıyafet kombini yaptım, ona göre haberin olsun.' dedim. En son 2018'de Avrupa madalyası kazanmıştı, o zamandan bu yana o madalyaya ne kadar hasret olduğunu biliyordum. Dünya şampiyonasında aldı, grand slam ve grand prix turnuvalarında aldı ama Avrupa şampiyonasında uzun süredir alamamıştı. Sakatlık süreçlerinin hepsinde yanındaydım, aslında maç bitince 8 yılın duygusallığını yaşadım. Ne yaşadığını ne hissettiğini, geri dönmek için ne kadar çabaladığını, hepsini biliyorum. Her şeyi birlikte yaşadık, aldığı madalya bu yüzden çok anlamlıydı."

Bilal Çiloğlu'nun bronz madalya maçında rakibini yendiğinin ilan edilmesi ve salonda TRT'nin tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğinin çalınması sırasında neler hissettiğine dair de Habibe Çiloğlu, şunları ifade etti:

"Tarif edemiyorum, ben de sporcuyum ama kendim madalya kazandığımda bile bu duyguları yaşamadım, çok yoğun bir duyguydu. Benim için çok anlamlı olan Hırvatistan'da iki hafta önce kazandığım altın madalyada bile bu hisleri yaşamamıştım. Zaten maçın bitimine son 20 saniye kaldıktan sonra müsabakayı hiçbir şekilde idrak edemedim, o duyguları tarif edemem, ağlamaya başladım."

"Pes etmedik, devam ettik ve 2028 dedik"

Eşinin emeklerinin karşılığını tekrar alabildiğini gördüğünü dile getiren milli sporcu Habibe Çiloğlu, "Maça çıkmadan önce de hep dua ettim, 'Allah'ım emeklerinin karşılığını nasip et' diye. Verdiği emeklerin karşılığını almasını istedik, çok şükür de aldık. Birlikte devam edeceğiz. Ben de bir sakatlık sürecini atlatmak üzereyim, bu turnuvaya da o yüzden katılamadım. Yavaş yavaş olimpiyat yolunu birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Hırvatistan'da 29 Mart'ta Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandığının hatırlatılması üzerine ise Habibe Çiloğlu, bu derecenin de kendisinin geri dönüşünün ilk madalyası olduğunu, önlerinde kupalar, grand slam ve grand prixler bulunduğunu, hepsini değerlendireceklerini söyledi.

Habibe Çiloğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda yarışma ve olimpiyat madalyası kazanma hedeflerine ilişkin ise "İlk olarak 2024 Olimpiyatları için birlikte bu hedefi koymuştuk, ikimizin de sakatlık süreçleri arka arkaya geldi. 2024'te olmadı ama pes etmedik, devam ettik ve 2028 dedik. Evlenmeden önce birbirimize söz verdik, evlendikten sonra da aynı yolu birlikte yürüyeceğiz diye, çok şükür sözümüzü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Los Angeles, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:56:48. #7.12#
SON DAKİKA: Judoculardan Bronz Madalya ve Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.