Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı\'nın yeni teknik direktörü oldu
Son Güncelleme: 22.09.2023 17:55

Almanya Milli Takımı, Hansi Flick'in ayrılmasının ardından Julian Nagelsmann'ı teknik direktörlük görevine getirdi. 36 yaşındaki teknik adamla 2024'e kadar sözleşme imzalandı.

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi resmen başladı. Almanya Futbol Federasyonu, 36 yaşındaki teknik adamla 31 Temmuz 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

"GELECEK YIL BİRBİRİMİZE KENETLENMİŞ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan Negelsmann, "Kendi ülkemiz oynayacağımız bir Avrupa şampiyonası var. Bu özel bir şey. Birkaç on yılda bir olan bir şey. Her şeyi harika bir ülkede harika bir turnuvaya sahip olma gerçeğiyle açıklıyorum. Bu zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir arzu duyuyorum. Dortmund'daki görünüm bir başlangıçtı. Gelecek yıl birbirimize kenetlenmiş bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu

"YENİ BİR İLHAM VERECEK"

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ise, "Gelecek yılki Avrupa Şampiyonası tüm Almanya futbolu için büyük önem taşıyor. Nagelsmann'ın milli takım hocası olması yeni bir ilham verecektir ve EURO 2024'te başarı getirecektir. Nagelsmann, yeni görevine en üst düzeyde motivasyonla yaklaşan olağanüstü bir teknik direktör. Şimdi hepimiz önümüzdeki turnuvaya odaklanacağız ve Nagelsmann'ı destekleyeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Julian Nagelsmann, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika


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