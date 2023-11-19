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Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi - Son Dakika

Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye'ye karşı alınan mağlubiyet sonrasında yaptığı açıklamada, ''Kai'nin kolu doğal konumdaydı. Bence penaltı değildi. Kurallar, uluslararası arenada Bundesliga'ya göre biraz daha katı'' ifadelerini kullandı.

19.11.2023 09:11  - Güncelleme: 09:15

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, sahalarında aldıkları Türkiye mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"BİREYSEL PERFORMANSLARDA İSTEK YOKTU"

Türkiye'yi tebrik eden Nagelsmann, "İlk 10 dakika iyi başladık. Ama ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu. Göremedik. Bu olmamanız geren bir şeydi. Rakip çok duygusal, istekli ve azimli oynadı. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Penaltı değildi ama penaltı mıydı değil miydi tartışmayacağız. Hatalarımızı telafi edeceğiz. İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz" dedi.

Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi

"PENALTI DEĞİLDİ"

Maçtaki tek penaltıya değinen Alman teknik adam, "Kai'nin kolu doğal konumdaydı. Bence penaltı değildi. Kurallar, uluslararası arenada Bundesliga'ya göre biraz daha katı" ifadelerini kullandı.

Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi - Son Dakika
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