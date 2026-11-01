Jumic, Başakşehir'e 5-2 yenilen Samsunspor'da öz güven eksikliğine dikkat çekti - Son Dakika
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Jumic, Başakşehir'e 5-2 yenilen Samsunspor'da öz güven eksikliğine dikkat çekti

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Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 5-2 yenildi. Maç sonrası konuşan yardımcı antrenör Danijel Jumic, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, Başakşehir'in verilen fırsatları kullandığını ve oyuncularda öz güven eksikliği olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 5-2 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Danijel Jumic, maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Nenad Bjelica'nın cezası nedeniyle yardımcı antrenör Jumic katıldı.

Maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Danijel Jumic, "Çok zor bir maçtı. İstediklerimizi sahaya yansıtmakta zorlandık. Başakşehir, verdiğimiz fırsatları doğru kullandı. Sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Uzun süredir puan alamıyoruz. Kolay değil. Oyuncuların öz güven eksiklikleri var. Bunu futbolculara kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
BaşakşehirSamsunsporİstanbulSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Jumic, Başakşehir'e 5-2 yenilen Samsunspor'da öz güven eksikliğine dikkat çekti - Son Dakika
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