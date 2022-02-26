Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası - Son Dakika
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Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası

26.02.2022 15:23
Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Justiniano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları'na 16 ülkeden 73 sporcu katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Justiniano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları'na 16 ülkeden 73 sporcu katıldı.

Velo Alaiye Turizm Sey. Org. Tic. Ltd. Şti tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen yarışlarda Türkiye, Fransa, Ukrayna, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, İsrail, Belçika, Romanya, İsviçre, Rusya, Japonya, Beyaz Rusya, Hindistan, Hollanda ve İran ülke sporcuları 1,8 km pedal çevirdi. Kadınlarda birinci Çek Cumhuriyeti'nden Tereza Tvaruzkova, ikinci Rusya' dan Kristina Ilina ve üçüncü yine Rusya'dan Aleksandra Ushakova oldu. Erkeklerde ise birinci Fransa'dan Joshua Dubau, ikinci Almanya'dan Julian Schelb, üçüncü Belçika'dan Eli Iserbyt oldu. - ANTALYA

Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası
Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası
Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası
Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası
Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası
Justınıano Uluslararasu Dağ Bisikleti Kupası

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Alanya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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