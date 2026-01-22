Juventus\'a Kenan Yıldız\'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı

Serie A ekibi Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ardından bir Türk yıldızı daha resmen kadrosuna katmayı başardı.
İtalyan devi Juventus, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Tıpkı Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz, burada göstereceği performansa göre A takımda şans bulacak.
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan on numara oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.
