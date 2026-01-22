Juventus\'a Kenan Yıldız\'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı

Serie A ekibi Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ardından bir Türk yıldızı daha resmen kadrosuna katmayı başardı.

TEOMAN GÜNDÜZ JUVENTUS'TA

İtalyan devi Juventus, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

PERFORMANSINA BAĞLI A TAKIMDA OYNAYACAK

Tıpkı Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz, burada göstereceği performansa göre A takımda şans bulacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan on numara oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.