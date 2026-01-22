Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı - Son Dakika
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı

Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
22.01.2026 19:08
Juventus, ara transfer döneminde Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 Milli Takımı oyuncusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Teoman Gündüz, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Serie A ekibi Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ardından bir Türk yıldızı daha resmen kadrosuna katmayı başardı.

TEOMAN GÜNDÜZ JUVENTUS'TA

İtalyan devi Juventus, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı

PERFORMANSINA BAĞLI A TAKIMDA OYNAYACAK

Tıpkı Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz, burada göstereceği performansa göre A takımda şans bulacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan on numara oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.

Türkiye U19 Milli Takımı, İtalya Serie A, Kenan Yıldız, Juventus, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı - Son Dakika

SON DAKİKA: Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı - Son Dakika
