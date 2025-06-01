Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör görevini yürüten Damien Comolli, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Serie A devi Juventus, son olarak Toulouse Kulübü'nde başkan olan Damien Comolli'yi genel müdürlük görevine getirdi Kulüpten yapılan açıklamada, Comolli'nin 4 Haziran'dan itibaren kulüpte genel müdür olarak göreve başlayacağı belirtildi. Ayrıca Comolli'nin doğrudan CEO Maurizio Scanavino'ya bağlı olarak çalışacağı ifade edildi.
Comolli, yaptığı açıklamada mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Tarihi, kimliği ve geleceği eşsiz bir kulübe katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Juventus'un kazanması için ilk günden itibaren tüm deneyimimi kulübün hizmetine sunacağım." sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu - Son Dakika
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