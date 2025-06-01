Bir zamanlar Fenerbahçe\'deydi! Damien Comolli, Juventus\'un yeni genel müdürü oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör görevini yürüten Damien Comolli, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS'UN GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Serie A devi Juventus, son olarak Toulouse Kulübü'nde başkan olan Damien Comolli'yi genel müdürlük görevine getirdi Kulüpten yapılan açıklamada, Comolli'nin 4 Haziran'dan itibaren kulüpte genel müdür olarak göreve başlayacağı belirtildi. Ayrıca Comolli'nin doğrudan CEO Maurizio Scanavino'ya bağlı olarak çalışacağı ifade edildi.

''EŞSİZ BİR KULÜBE KATILMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM''

Comolli, yaptığı açıklamada mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Tarihi, kimliği ve geleceği eşsiz bir kulübe katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Juventus'un kazanması için ilk günden itibaren tüm deneyimimi kulübün hizmetine sunacağım." sözlerini sarf etti.