Juventus, Galatasaray'a Rağmen Elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanşında Juventus'un Galatasaray'ı 3-2 yenmesine rağmen tur atlayamadığı müsabaka, İtalyan basınında geniş yer buldu.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, maç haberinde "Osimhen, düşleri söndürdü" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde, siyah-beyazlı takımın dün akşamki maçta tarihi bir geri dönüş yapmaya çok yaklaştığı ancak Zhegrova'nın uzatma devrelerinin başında kaçırdığı gol fırsatının ardından Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Juventus'un "düşlerini söndürdüğü" ifade edildi.

Gazetenin oyuncuları değerlendirdiği bölümde de sarı-kırmızılılarda Osimhen 7 ile en yüksek puanı alırken, Nijeryalı golcünün maç içindeki gergin tavırlarının dikkati çektiği ve eski Napoli oyuncusunun "tarihin gidişatını değiştirdiği" kaydedildi. Juventus'ta ise milli futbolcu Kenan Yıldız 7,5 ile en yüksek puana layık görüldü.

Corriere dello Sport gazetesi de "Juventus elendi" başlığıyla verdiği maç haberinde, "Galatasaray, stadı uzatma devrelerinde adeta dondurdu. Victor Osimhen golü attı ama sevinmedi." ifadelerini kullandı.

Gazetenin maç haberinde, Juventus'un yürekten oynadığı ama buna Osimhen'in karşı koyduğu belirtildi.

Corriere dello Sport'un maç değerlendirmesinde ise Galatasaray'da Barış Alper'e 7 ile en yüksek puan verilirken, Juventus'ta Manuel Locatelli'ye 8, Kenan Yıldız'a da 7 puan layık görüldü.

Juventus'a yakınlığıyla da bilinen Torino merkezli Tuttosport gazetesi ise Juventuslu oyuncuların Galatasaray karşısında 90 dakikalık normal sürede skoru 3-0'a getirmesine atfen, "Teşekkürler kahramanlar" manşetini attı. Ancak uzatmalarda gelen sarı-kırmızılı takım golleri nedeniyle "Dünkü masalsı maçın Juventus için acı bir masala" dönüştüğünü yazdı.

Gazetenin haberinde Juventuslu oyuncuların yürekten, gururlu ve hücumda fırsatlar bulan bir oyun ortaya koyduğunu ancak uzatma devrelerinin başında Zhegrova'nın skoru 4-0 yapabilecek pozisyondan yararlanamamasının ardından Osimhen'in "amansız" oynayarak golünü attığı ve Barış Alper Yılmaz'ın golünün de "siyah-beyazlıları yere serdiğini" yazdı.

Gazetedeki maç yazısında Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ın maç içinde direkten dönen topuna ilişkin, "Sadece şanssızlık Yıldız'ı durdurdu" yorumu yapıldı.

Tuttosport'un maç değerlendirmesinde, Galatasaray'da Uğurcan Çakır 7,5 ve Osimhen de 7 ile en yüksek puanı alırken, Juventus'ta da Gatti 8, Kenan Yıldız da 7,5 ile en yüksek puanı alan isimler oldu.

La Repubblica gazetesi de maç haberinde, "Siyah-beyazlılar için epik ve lanetli bir gece. 10 kişi kaldılar, mücadele ettiler, 3. golü de buldular ama uzatma devrelerinde Osimhen hayalleri söndürdü." ifadelerine yer verdi.

Corriere della Sera gazetesinde de Juventus'un maçın normal süresinde 3 gol atarak, müsabakayı uzatma devrelerine taşıdığını ancak Osimhen'in golüyle teslim olduğunu yazdı.

Bu arada, İtalyan basınında genel kanı olarak 48. dakikada oyundan ihraç edilen Juventuslu Kelly'nin gördüğü kırmızı kartın "haksız" olduğu yorumları yapıldı.