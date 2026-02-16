Juventus, Galatasaray Maçı Öncesi Yürüyüş Yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın İstanbul'da karşılaşacak İtalyan temsilcisi Juventus, müsabaka öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus yarın saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcular ve teknik ekip, burada sahanın zeminini kontrol ederken, stadyumu da inceledi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise yürüyüş sırasında basın mensuplarına el salladı.

İtalyan takımı daha sonra konaklayacağı otele geçti. - İSTANBUL