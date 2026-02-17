Juventus İlk Yarıda Galatasaray'ı Geçti - Son Dakika
Juventus İlk Yarıda Galatasaray'ı Geçti

17.02.2026 21:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarı sonuçları açıklandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer (Dk. 34 Gatti), Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie

Goller: Dk. 15 Sara (Galatasaray), Dk. 16 ve 32 Koopmeiners (Juventus)

Sarı kartlar: Dk. 18 Cambiaso, Dk. 37 Luciano Spalletti (Teknik direktör) (Juventus), Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1

21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

