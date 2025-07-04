Juventus, Jonathan David ile Anlaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Lille'de sözleşmesi sona eren Kanadalı futbolcu Jonathan David'i kadrosuna dahil etti.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Jonathan David, Lille'de geçen sezon forma giydiği 49 resmi maçta 25 gol attı.
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