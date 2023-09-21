İmzaladığı belge hayallerini suya düşürdü! Eski kulübüne dava açmaya hazırlanan Ronaldo'ya büyük şok - Son Dakika

İmzaladığı belge hayallerini suya düşürdü! Eski kulübüne dava açmaya hazırlanan Ronaldo'ya büyük şok

Son Güncelleme: 21.09.2023 17:05

Alacakları için Juventus'a dava açmaya hazırlanan Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılırken herhangi bir para sorunu olmadığına dair bir belge imzaladığı öne sürüldü.

Alacakları nedeniyle Juventus'a dava açmaya hazırlanan Ronaldo'nun takımdan ayrılırken para sorunu olmadığına dair belge imzaladığı öne sürüldü.

20 MİLYON EUROLUK DAVA AÇACAKTI

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, yıldız futbolcunun Juventus döneminde 20 milyon euro alacağına dair herhangi bir belge imzalamadığı iddia edildi.

PARA SORUNU OLMADIĞINA DAİR BELGE İMZALAMIŞ

Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a transfer olurken, İtalyan deviyle ilgili bir para sorunu kalmadığına dair bir belgeye imza attığı belirtildi. Bu nedenle Juventus avukatlarının dava konusunda oldukça rahat oldukları kaydedildi.

PERFORMANSI DAMGA VURMUŞTU

Ronaldo, 2018-2021 yılları arasında Juventus'ta forma giymiş ve İtalyan ekibinde 134 maçta 101 gol atıp 22 de asist kaydetmişti.

İmzaladığı belge tüm hayallerini suya düşürdü! Juventus'a dava açmaya hazırlanan Ronaldo'ya büyük şok
İmzaladığı belge tüm hayallerini suya düşürdü! Juventus'a dava açmaya hazırlanan Ronaldo'ya büyük şok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaladığı belge hayallerini suya düşürdü! Eski kulübüne dava açmaya hazırlanan Ronaldo'ya büyük şok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmzaladığı belge hayallerini suya düşürdü! Eski kulübüne dava açmaya hazırlanan Ronaldo'ya büyük şok - Son Dakika
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