Juventus'tan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İtalya ekibi Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, sarı-kırmızılı ekiple maç yapacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Luciano Spalletti ile Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın hücum oyuncularından Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e değinen Spalletti, "İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri de birbirinden farklı. Her iki oyuncu da birlikte oynadığında iyi bir iş çıkartabilir. İkisi de ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyor. Ceza sahasında ne yapacaklarını biliyorlar. Birisi kaos oluşturuyor, diğeri de kaostan faydalanıyor. İkisinin de olağanüstü kalitesi var. Çözüm, onları toptan uzak tutmak olacak. Onların kalitesi bize güçlük oluşturabilir." diye konuştu.

Yarınki maçta yaşayabilecekleri zorluklara değinen İtalyan teknik adam, "En ufak bir kararsızlık, karşı takımın avantajına olacak. Sahaya çıktığımızda takım olarak iyi oynamalıyız. Karşı takımın hücumlarını iyi karşılamalıyız. Kendi oyunumuzu oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin 25. haftasında 3-2 yenildikleri Inter maçını geride bırakmaya çalıştıklarını aktaran Spalletti, "Başınıza ne geldiği önemli değil. Önemli olan yaşanan durumla başa çıkabilmek. Biz, 'Nasıl daha iyi olabiliriz ve ilk golü yememeyi nasıl başarırız?' diye düşünüyoruz. Bu bize bağlı bir şey. Yarın akşam, önemli bir maç oynayacağız. Bu durumdan kurtulmak zorundayız. Elimizdeki bütün enerjiyi buraya sarf etmeliyiz. Daha önceki maçlarda yaşananları buraya taşımamalıyız." şeklinde konuştu.

"Bu tarz maçlar, herkes için bir çıkış olabilir"

Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olabileceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tarz maçlar, herkes için bir çıkış olabilir. Maçın genelini düşünmemiz lazım. Olabilecek en doğru noktaları belirlemek lazım. Bazı önlemleri almamız da önemli. Bu tarz maçlarda reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Böyle fırsat maçlarını kariyerimde daha önce yakalamıştım." ifadelerini kullandı.

"Onların yarı sahasında maçı oynamak istiyoruz"

Galatasaray'ın ön alan baskısına karşı hazır olmaya çalışacaklarını aktaran Spalletti, şunları söyledi:

"Biz, her şeye hazır olmalıyız. Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Galatasaray'ın tercihlerine hazır olmalıyız. Biz, ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Biz, oyunumuzu oynamak istiyoruz. Onların yarı sahasında maçı oynamak istiyoruz. Belki yapamayacağız ama niyetimiz bu."

Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu belirten Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk'u biliyoruz. Ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Güçlü bir kişiliği var. Bu düzeyde bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Baskı hissetmiyoruz. Bu maçla hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım. Biz, maça kazanmak için çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

McKennie: "Juventus olarak her zaman kazanmak istiyoruz"

Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie ise kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Yarınki maçın önemine değinen McKennie, "Yarın, bizim için çok önemli. Juventus olarak her zaman kazanmak istiyoruz. Bu maçı da aynı şekilde kazanmak istiyoruz." dedi.

Takımı için her şeyi yapabileceğini kaydeden ABD'li oyuncu, "Ben, takımım için her zaman her şeyi yaparım. Hoca ne derse onu yaparım. 'Kaleci ol' derse olurum. Takım için ne görev verirlerse yaparım." şeklinde konuştu.

Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız'ın kendisine atmosfer hakkında bilgi verdiğini aktaran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ben, yıllar önce burada oynadım. Atmosferi biliyorum. Taraftarlarınızı biliyorum. Kenan Yıldız, umarım yarın bizim için parlar." diyerek sözlerini tamamladı.