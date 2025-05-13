Transfer edecekler mi? Dünya devinden Osimhen için resmi açıklama

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Juventus ile anılmasının ardından İtalyan devinden açıklama geldi.

"İSTEMİYORUZ"

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi. Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz" dedi.

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Victor Osimhen bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.