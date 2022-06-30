Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı

30.06.2022 14:04
Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, İspanyol golcü Alvaro Morata ve İtalyan futbolcu Federico Bernardeschi ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, İspanyol golcü Alvaro Morata ve İtalyan futbolcu Federico Bernardeschi ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcusuyla vedalaştığını sosyal medya hesaplarından her biri için ayrı ayrı yaptığı "Teşekkürler" yazılı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Juventus'ta forma giydiği 7 yıl boyunca 293 maça çıkıp, 115 gol atan 12 kez kupa kaldıran Dybala'nın genç yetenek olarak geldiği siyah-beyazlı kulüpten büyük bir oyuncu olarak kariyerini Torino'dan uzaklarda sürdürmek için ayrıldığı belirtildi.

İlk kez 2014-2016 döneminde Juventus'a gelen daha sonra 2020 yılında 2 yıllığına Atletico Madrid'den kiralanan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın da kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve İspanya temsilcisine döneceği kaydedildi. Morata, Juventus'taki ikinci döneminde önceki dönemin aksine hiç lig şampiyonluğu kazanamazken, sadece 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Son 5 sezondur siyah-beyazlı formayı 183 maçta giyen Bernardeschi'nin de 3 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 2 de İtalya Süper Kupası zaferinden sonra takımdan ayrıldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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