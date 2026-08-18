Juventus, Vicario'yu Kiraladı
Juventus, Tottenham'dan kaleci Guglielmo Vicario'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
İtalya Serie A ekibi Juventus, Tottenham'dan kaleci Guglielmo Vicario'yu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Juventus'tan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İtalyan kalecinin 30 Haziran 2027'ye kadar kiralandığı duyuruldu.
Vicario, Tottenham ile 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA
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