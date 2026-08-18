Juventus, Vicario'yu Kiraladı - Son Dakika
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Juventus, Vicario'yu Kiraladı

Juventus, Vicario\'yu Kiraladı
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Juventus, Tottenham'dan kaleci Guglielmo Vicario'yu 2027'ye kadar kiraladığını açıkladı.

Juventus, son olarak Tottenham forması giyen İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, kadro yapılanması kapsamında transferlere devam ediyor. Torino ekibi, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Tottenham formasıyla toplam 117 müsabakada görev alan deneyimli eldiven 5 kez de İtalya Milli Takımı formasını terletti.

Kaynak: İHA

Tottenham, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus, Vicario'yu Kiraladı - Son Dakika

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