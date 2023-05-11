Kaan Ayhan'ın menajeri, oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmak istediği hakkında çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika
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Kaan Ayhan'ın menajeri, oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmak istediği hakkında çıkan haberleri yalanladı

11.05.2023 12:16

Kaan Ayhan'ın Sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddialarını menajeri Tolga Akan yalanladı. Akan yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın takımda mutsuz olduğu ve ayrılacağı öne sürülmüştü. Milli futbolcunun menajeri Tolga Akan, iddiaları yalanladı.

"AYRILIKLA İLGİLİ BENDEN BİR İSTEKTE BULUNMADI"

Tolga Akan yaptığı açıklamada, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın." dedi.

815 DAKİKA SÜRE ALDI

Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Toplam 815 dakika süre alan milli futbolcu, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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Galatasaray, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

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