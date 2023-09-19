Kaan Kazgan'ın kanlar içerisinde bıraktığı Savaş Cebeci: Kendisini tebrik ediyorum

Fitness antrenörü Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan sokakta kavga etti. "70 kilo olan biri beni dövemez" diyen Cebeci, Kazgan'la yaptığı kavganın ardından kanlar içinde kaldı. Gece saatlerinde yüzü bandajlı bir şekilde açıklama yapan Cebeci, "Kaan'la maç yaptık ve beni yendi. Kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, helal olsun. Yenmek de var yenilmek de. Kaşımda biraz açılma var sadece. Bu mevzu da böylece kapandı." dedi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Günlerdir sosyal medyada paylaşımlar üzerinden atışan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti. Cebeci, "İsterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo olan biri beni dövemez" demiş; Kazgan da Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti. Tarafların sosyal medyada karşılıklı atışmaların ardından söz konusu düello dün akşam gerçekleşti.

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Dakikalarca süren kavgada Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı.

"ŞOV BİTTİ"

Yaşanan kavganın ardından Kaan Kazgan'dan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Kazgan "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" dedi.

"BENİ YENDİ HELAL OLSUN"

Gözlerin çevrildiği Cebeci ise kaşında açılma olduğunu belirterek çektiği videoda, "Kaan'la maç yaptık ve beni yendi. Kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, helal olsun. Yenmek de var yenilmek de. Kaşımda biraz açılma var sadece. Bu mevzu da böylece kapandı." dedi.