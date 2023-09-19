Kaan Kazgan'ın kanlar içerisinde bıraktığı Savaş Cebeci: Kendisini tebrik ediyorum - Son Dakika

Kaan Kazgan'ın kanlar içerisinde bıraktığı Savaş Cebeci: Kendisini tebrik ediyorum

Son Güncelleme: 19.09.2023 09:50

Bir süredir gerginlik yaşayan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti. ''İsterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo olan biri beni dövemez'' diyen Cebeci, Kazgan karşısında kanlar içerisinde kaldı. Kavganın ardından kaşında bandajla açıklama yapan Cebeci, ''Kendisini tebrik ediyorum beni yendi, helal olsun'' dedi.

Fitness antrenörü Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan sokakta kavga etti. "70 kilo olan biri beni dövemez" diyen Cebeci, Kazgan'la yaptığı kavganın ardından kanlar içinde kaldı. Gece saatlerinde yüzü bandajlı bir şekilde açıklama yapan Cebeci, "Kaan'la maç yaptık ve beni yendi. Kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, helal olsun. Yenmek de var yenilmek de. Kaşımda biraz açılma var sadece. Bu mevzu da böylece kapandı." dedi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Günlerdir sosyal medyada paylaşımlar üzerinden atışan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti. Cebeci, "İsterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo olan biri beni dövemez" demiş; Kazgan da Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti. Tarafların sosyal medyada karşılıklı atışmaların ardından söz konusu düello dün akşam gerçekleşti.

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Dakikalarca süren kavgada Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı.

Kaan Kazgan'ın kanlar içerisinde bıraktığı Savaş Cebeci'den ilk açıklama: Beni yendi, helal olsun

"ŞOV BİTTİ"

Yaşanan kavganın ardından Kaan Kazgan'dan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Kazgan "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" dedi.

"BENİ YENDİ HELAL OLSUN"

Gözlerin çevrildiği Cebeci ise kaşında açılma olduğunu belirterek çektiği videoda, "Kaan'la maç yaptık ve beni yendi. Kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, helal olsun. Yenmek de var yenilmek de. Kaşımda biraz açılma var sadece. Bu mevzu da böylece kapandı." dedi.

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin kavgası kanlı bitti

kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Kazgan'ın kanlar içerisinde bıraktığı Savaş Cebeci: Kendisini tebrik ediyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı
10:41 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını aralıyor
10:35 Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
10:21 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde
09:47 MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
09:39 MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı
09:28 Henüz 25 yaşındaydı! Pencereye çağırdığı dini nikahlı eşi boğazını keserek öldürdü
09:17 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi
09:08 Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı
09:02 ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 10:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kaan Kazgan'ın kanlar içerisinde bıraktığı Savaş Cebeci: Kendisini tebrik ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement