Kadıköy\'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord'u geçerek Play-Off Turu'na kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte uzun süre sonra bir ilki yaşayacak.
Gelecek hafta kendi sahasında Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, stadında tam 12 yıl aranın ardından taraftarlarına Şampiyonlar Ligi müziği dinletecek.
Son olarak 4 bin 374 gün önce Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, taraftarlarına Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmişti. Sarı-lacivertliler, bu maçı 3-0 kaybetti. Kanarya, rövanşta da İngiliz rakibine Londra'da 2-0 mağlup oldu ve elendi.
