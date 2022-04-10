Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu! - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc'ın golüyle öne geçerken teknik direktör İsmail Kartal'ın objektiflere takılan görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

26. dakikada Zajc'ın attığı golden sonra Fenerbahçe Ülker Stadı'nda en çok sevinenlerden biri de teknik direktör İsmail Kartal'dı. Deneyimli hocanın gözyaşlarına güçlükle hakim olduğu anlar objektiflere yansırken, taraftarlar bu görüntüye büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda deneyimli hocanın gelecek sezonda takımın başında kalması gerektiğini belirtti.