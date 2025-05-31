Kadıköy\'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Ender Kervancıoğlu:

İsmail kartal zaten başarılıydı. 99 puan topladı. Galatasaray çok iyi olduğu için fenerbahçe ikinci oldu. Maalesef ali koç seçimi kazanmak için ismail kartalı harcayıp mourinho transferini yaptı. Bana göre Jorge jesus da mourinhodan iyi hoca.