Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlangıç düdüğüyle birlikte geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Dakika 3'te Konyaspor'un attığı gol sonrası tribünlerde istifa sesleri yükseldi.
Öte yandan bir taraftarın tribünde açtığı pankart dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftar, üzerinde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı. Bu pankart, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kaldırıldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı - Son Dakika
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