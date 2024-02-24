Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi - Son Dakika
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Spor

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.

24.02.2024 20:53  Güncelleme: 22:53
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sashasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.

TEMPO DÜŞÜK

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü dışında başka gol olmadı. Maçtaki düşük tempo futbolseverleri tatmin etmedi.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

DZEKO ATTI AMA OFSAYT

İlk yarının son analarında Fenerbahçe yuıldız futbolcusu Dzeko ile golü buldu. Maçın hakemi VAR kontrolünün ardından golü iptal etti.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

POROZO ATTI

59. dakikada Haris Hajradinovic'in ortasında altı pasın içerisinde topa iyi yükselen Porozo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

MERT HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL

Kasımpaşa'nın attığı gol sonrası Fenerbahçe baskısını arttırdı. Orta alanda topu kazanan Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına geçen Mert Hakan barajın üstünden topu geçirdi ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

BATSHUAYI'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Mücadelenin son anlarda Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi golü attı. Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kadıköy\'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa\'yı geriden gelip yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ugur Karakoc: Resmen galibiyeti hakemler hediye etti. Penaltı ile alakası yok 109 40 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Türkiye’de futbol, Fenerbahçe’ye karşı oyanan bir oyundur. 43 51 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Pozisyon penaltı değil ,ilk yarıdaki gol'de ofsayt değil...hakemler hatalarını telaffi eti....Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum bu arada.. 49 26 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Uğur tabiki penaltı deyil diyecen gs liler deyil diyecek fb liler penaltı diyecek yüzde yüz penaltida olsa burda hiç bir gs li gelip penaltı idi demez o yüzden boş yoruma gerek yok 26 20 Yanıtla
  • Gürhan TUNALI: Fenerbahçe bitti demeden bitmez. Bu penaltı golü şampiyonluk golü. YAZIN BİR KENARA.... 14 29 Yanıtla
  • tekin demir: Allah aşkına penaltı olmazsa kaç tane daha penaltı ile maç alıp şampiyon olacak acaba o kadar eminiz ki artık maçı alacağına hiç sonuçlara bile bakmıyoruz artık bu futbol ile zor... 27 11 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Hakedilen galibiyet ofsay olmayan iptal edilen golü konuşan yok adil bir lig yok fb ye karsı tüm takımlar ölümüne oynuyor gs ye karsı böyle oynamıyorlar 15 21 Yanıtla
  • tekin demir: Ortada futbol yok ama işte fenerin mutlaka alacağını biliyoruz bir şekilde sezon bitene kadar böyle gidecek 28 8
  • Turan BAKIR: Ofsayti artık santimetre ile olcuyorlar gececen onu sen, 5 5
  • Mehmet gönül: Bandırmaspor maçında başkanları ağlayıp konuşurken cincon saraylılar kaçıncı ligde olduğunu bilmediğim takımı elenmenin mutluluğunu yaşıyorlardı ey şike saray size yatan takımların haricinde verilen penaltıların hesabını verin ondan sonra ağlayın ?? 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi - Son Dakika
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