Kadıköy'de sahaya taraftar girdi - Son Dakika
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Kadıköy'de sahaya taraftar girdi

06.03.2022 20:03
Kadıköy'de sahaya taraftar girdi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından bir taraftar sahaya girdi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından bir taraftar sahaya girdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 17'nci dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, o dakikadan itibaren hakem Zorbay Küçük'e yönelik olumsuz tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli bir taraftar, saha içerisine girerek hakem Zorbay Küçük'e doğru yöneldi. Taraftarın hakem Zorbay Küçük'ün üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi. Daha sonra stattaki güvenlik görevlilerin müdahalesi ile taraftar saha dışarısına çıkarıldı. Çevik kuvvet ekibi de saha içerisine girerek taraftarların önünde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, hakemlere soyunma odasına girerken uzun süre eşlik etti.


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Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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