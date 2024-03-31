Kadıköy'deki seçime damga vuran görüntü - Son Dakika
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Kadıköy'deki seçime damga vuran görüntü

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31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'deki bir taraftar, oy kullanmak için sandığa Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic formasıyla gitti.

31.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:42
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31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden bir taraftarın giydiği kombin, dikkat çekti. Kadıköy'de kaydedildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede viral oldu.

OY KULLANMAYA LIVAKOVIC GİBİ GİTTİ

Oy kullanmaya birbirinden farklı kombinlerde giden vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Kadıköy'de sandığa giden bir vatandaşın Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakaovic gibi giyinerek gitmesi ise çok konuşuldu.

BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Boyu ve fiziğiyle de Livakovic'e benzeyen vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, vatandaşın kombinine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Görüntü Kadıköy'den! Bir vatandaş oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti
Kadıköy\'deki seçime damga vuran görüntü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'deki seçime damga vuran görüntü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Gabriel Temorsky: benzerliği?? adamı gtunden mi tanıdın 53 4 Yanıtla
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