Kadın A Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın A Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları kadrosu belli oldu

Kadın A Milli Takımı\'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları kadrosu belli oldu
22.05.2026 19:12  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı'nın, 5 Haziran'da Kuzey İrlanda ve 9 Haziran'da Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadroda 25 oyuncu yer alıyor.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı'nın, Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu belli oldu.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran'da Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler, gruptaki son maçını ise 9 Haziran'da Malta deplasmanında oynayacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (Galatasaray), Eda Karataş (Galatasaray), İlayda Civelek (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Meryem Başkaya (Odense Boldklub), Ece Tekmen (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Nihal Saraç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K), Busem Şeker (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray), Vildan Kardeşler (Hamburg Sv), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt II)

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın A Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:22:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın A Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.