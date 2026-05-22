Kadın A Milli Takımı\'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları kadrosu belli oldu

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı'nın, Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu belli oldu.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran'da Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler, gruptaki son maçını ise 9 Haziran'da Malta deplasmanında oynayacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (Galatasaray), Eda Karataş (Galatasaray), İlayda Civelek (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Meryem Başkaya (Odense Boldklub), Ece Tekmen (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Nihal Saraç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K), Busem Şeker (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray), Vildan Kardeşler (Hamburg Sv), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt II)

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası - İSTANBUL