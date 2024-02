Kadın Badminton Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası\'na madalya hedefiyle çıkacak

Spor

Kadın Badminton Milli Takımı, 14-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası'na, Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını kazandırma motivasyonuyla çıkacak.

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın 9'uncusuna, Polonya'nın Lodz kenti ev sahipliği yapacak. Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak Bağcı, Betül Söner, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş ve Zehra Erdem'den oluşan milli takım, turnuvaya 6. kez katılacak.

Ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta 6 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı Danimarka, son şampiyonanın 3'üncüsü Fransa ve ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. İspanya, Hollanda, İskoçya ve Almanya ise 2. Grup'ta mücadele edecek.

Hazırlıklarını Ankara'da sürdüren milli takımda başantrenör Barış Boyar ile ay-yıldızlı sporculardan Özge, Bengisu ve Nazlıcan, turnuva öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Badminton Milli Takımı Başantrenörü Barış Boyar, zor bir gruba düştüklerini aktararak, "Danimarka biliyorsunuz Avrupa şampiyonu, zaten badmintona bakış açıları da çok farklı. Alt yaş gruplarında biz Danimarka ile mücadele edebiliyoruz, bunu büyüklere de taşımak istiyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz ve o doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız da gününde olursa ülkemiz adına güzel bir başarı daha elde edeceğiz." diye konuştu.

Ferdi şampiyonalardaki başarıları takımlarda da yakalamak istediklerini dile getiren Boyar, "Neslihan Yiğit'in ve Özge Bayrak'ın büyüklerde Avrupa 3'üncülüğü var. Türkiye adına bu başarıyı takımlar sıralamasında da göstermek istiyoruz. İnşallah öncelikli hedefimiz ilk 4'e kalabilmek, sonraki hedefimiz ise finale çıkabilmek. Tarihimizde takımlar kategorisinde hiç madalyamız yok ne yazık ki büyüklerde. Şu anki tek motivasyonumuz orada ilk madalyayı ülkemize kazandırarak bir ilki gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Boyar, kampta bulunmayan takımın önemli ismi Neslihan hakkında da şunları söyledi:

"Neslihan şu anda olimpiyatlara gitmeyi garantiledi. Neslihan teklerdeki oyunu için, daha üst düzey partnerlerle çalışabilmesi için şu an Fransa'da çalışmalarına devam ediyor. Ayın 12'sinde İstanbul'da kafileye katılacak. Sonra beraber Avrupa Şampiyonası'na geçeceğiz."

Takım madalyaya odaklandı

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye bireyselde madalya kazandıran iki sporcudan biri olan Özge, "Beklemediğimiz, zor bir gruba denk geldik. İkinci gruba gelsek oradan birinci çıkma ihtimalimiz çok yüksekti. Şu an Avrupa'nın her sene şampiyon olan kız takımı (Danimarka), ardından da Fransa ile oldukça zorlu maçlar oynamayı bekliyoruz. Ama biz elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Hedefimiz de gruptan çıkıp dereceye girebilmek. 2014 yılında büyükler tek kadınlarda Avrupa'da derece getirmiş ilk sporcuyum. Şu an da takım olarak ülkemize ilk defa derece getirmek istiyoruz. Bunun için kampta elimizden geldiğince çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özge, Neslihan'la beraber genç arkadaşlarına deneyimlerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Hem antrenmanlar hem de dışarıdaki aktivitelerde sürekli beraberiz zaten. Çünkü takım olmanın, birlik olmanın ne demek olduğunu hepimiz en iyi şekilde biliyoruz. Küçüklerimize örnek olmaya, onları motive etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl çiftlerde başarılı bir form grafiği bulunan takımın genç oyuncularından Bengisu ile Nazlıcan da Avrupa Şampiyonası'na gidecekleri için heyecanlı.

Kamp öncesi hazırlıklarını, yaşadığı Erzincan'da sürdürdüğünü anlatan Bengisu, şampiyonanın yanı sıra kısa ve uzun vadedeki hedeflerine ilişkin, "Buraya gelene kadar her gün çift antrenman yapıyorduk. Burada da aynı şekilde çift antrenmanlarımız devam ediyor. Şu anki ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Orada tabii ki derece yapmak istiyoruz. Ondan sonra nisan ayında Avrupa Ferdi Şampiyonası var. Ondan sonra da olimpiyat puan turnuvaları devam ediyor. Şu anki en büyük hedefimiz 2028 (Los Angeles Olimpiyatları). Avrupa Şampiyonası, gerçekten çok büyük bir turnuva. Çünkü Avrupa'da dereceye girdiğimiz zaman devlet sporcusu da sayılıyoruz aynı zamanda. Tabii ki derece yapmak herkesin hedefi ama takım birlikte yendiği zaman üst tura çıkabiliyoruz. Grubumuz bizi biraz zorlayacak. Danimarka ve Fransa var güçlü rakiplerimiz olarak. Elimizden geleni en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

Nazlıcan ise "2023 bizim için çok zor geçti Bengisu ile. Çünkü sıfırdan başladık, hiç puanımız yoktu. Ama iyi atlattığımızı ve performansımızın arttığını düşünüyorum. Buraya gelmeden evimizde kamp yapıyorduk, burada da hazırlıklarımız devam ediyor yüksek tempo içinde. Başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok istiyoruz takım olarak. Grubumuz çok zor. Favori iki takımla aynı gruptayız. Tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Çok heyecanlıyız, bir ilki başarmak için de motivasyonumuz ekstra yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Neslihan ve Özge'nin tecrübelerinden faydalandıklarına da değinen Nazlıcan, şunları kaydetti:

"İlk önce 2018'de aynı kortu paylaşmıştık Neslihan ve Özge ablayla. Çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Bana sadece 'Çık ve en iyi şekilde oyna.' demişlerdi. Şimdi artık bizim de tecrübemiz arttı. Ablalarımız tabii ki her zaman bizimle konuşuyor, yol gösteriyor. Antrenmanda olsun, günlük yaşamda olsun. Onların izinden devam ediyoruz."