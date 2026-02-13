Kadın Badminton Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kadın Badminton Takımı Yarı Finale Yükseldi

13.02.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Milli Takım, 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda yarı finale çıkarak tarih yazdı.

İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Fransa'yı 3-2 yenen Kadın Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. Oynanan müsabakalarda sporcularımız, sergiledikleri mücadeleci performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerine karşı önemli galibiyetler elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu olarak sahada yüreğiyle mücadele eden sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarı finalde ay-yıldızlı formayla mücadele edecek Kadın Milli Takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milliler, organizasyonun ilk gününde Çekya'yı 5-0, ikinci gününde ise Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.

Kadınlar grup karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Tek Kadınlar Kategorisi

Neslihan Arın-Anna Tatranova: 21-11, 21-12

Özge Bayrak-Romane Clotreaux-Foucault: 21-8, 21-12

Ravza Bodur-Leana Laurent: 21-6, 15-21, 21-15

Çift Kadınlar Kategorisi

Neslihan Arın/Nazlıcan İnci-Agathe Cuevas/Elsa Jacob: 19-21, 21-23

Yasemen Bektaş/Sinem Yıldız-Margot Lambert/Camille Pognante: 13-21, 13-21

Kaynak: AA

Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Badminton Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:36:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Badminton Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.