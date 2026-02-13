Kadın Badminton Takımı Yarı Finale Yükseldi

İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Fransa'yı 3-2 yenen Kadın Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. Oynanan müsabakalarda sporcularımız, sergiledikleri mücadeleci performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerine karşı önemli galibiyetler elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu olarak sahada yüreğiyle mücadele eden sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarı finalde ay-yıldızlı formayla mücadele edecek Kadın Milli Takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milliler, organizasyonun ilk gününde Çekya'yı 5-0, ikinci gününde ise Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.

Kadınlar grup karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Tek Kadınlar Kategorisi

Neslihan Arın-Anna Tatranova: 21-11, 21-12

Özge Bayrak-Romane Clotreaux-Foucault: 21-8, 21-12

Ravza Bodur-Leana Laurent: 21-6, 15-21, 21-15

Çift Kadınlar Kategorisi

Neslihan Arın/Nazlıcan İnci-Agathe Cuevas/Elsa Jacob: 19-21, 21-23

Yasemen Bektaş/Sinem Yıldız-Margot Lambert/Camille Pognante: 13-21, 13-21