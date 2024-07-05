Kadın bisikletçiler, kuraklığa dikkat çekmek için Van Gölü'nün etrafında pedal çevirdi - Son Dakika
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Spor

Kadın bisikletçiler, kuraklığa dikkat çekmek için Van Gölü'nün etrafında pedal çevirdi

Kadın bisikletçiler, kuraklığa dikkat çekmek için Van Gölü\'nün etrafında pedal çevirdi

Adana'dan gelen 3 bisikletçi kadın, kuraklığa ve doğu illerinin güzelliklerine dikkat çekmek için Van Gölü etrafında pedal çevirdi. Bisikletçiler, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla Van Gölü'ne dikkat çekerek, çölleşme ve kuraklıkla mücadele hakkında farkındalık oluşturmayı ve doğunun güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

05.07.2024 20:43
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- Kadın bisikletçiler, kuraklığa dikkat çekmek için Van Gölü'nün etrafında pedal çevirdi

BİTLİS - Adana'dan gelen 3 bisikletçi kadın, kuraklığa ve ve doğu illerinin güzelliklerine dikkat çekmek için Van Gölü etrafında pedal çevirdi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı sporcuları Sevilay Kaygısız, Fatma Altınsoy ve Yasemin Öztürk isimli bisikletçi kadınların Ağrı'da başlayan serüveni; Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van il merkezi ve Gevaş üzerinden Batman'da son bulacak. Adilcevaz'da konaklayan 3 bisikletçi, verdikleri molanın ardından 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla Van Gölü'ne dikkat çektikten sonra pedal çevirmeye devam etti.

Bisikletçilerden Yasemin Öztürk, "Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı 3 kadın sporcusu olarak her yıl yapmakta olduğumuz 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında Ağrı'dan başlayıp Erciş, Van, Bitlis ve Batman illerimizi bisikletlerimizle ziyaret edeceğiz. Hem çölleşme ve kuraklıkla mücadele hakkında farkındalık oluşturmak hem üç kadının doğu şehirlerimizi bisikletleriyle güvenli bir şekilde geçebileceğini göstermek hem de insanlarımızın tatil için sadece batıyı düşünmemelerini ve doğunun güzelliklerini de görmeleri gerektiğini anlatmak ve güzel şehirlerimizi tanıtmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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