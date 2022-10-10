Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Kadın Boks Milli Takımı, 11-23 Ekim'de Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kampı tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampı tamamlayan milli boksörler, Karadağ'daki şampiyonada 12 sıkletin 9'unda mücadele edecek.

Şampiyonada 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Gizem Özer, 63 kiloda Sema Çalışkan, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Büşra Işıldar, 81 kiloda Eda Yenilmez, +81 kiloda Şennur Demir ringe çıkacak.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, Kastamonu'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak şampiyon olmak istediklerini anlatan Yiğit, "Avrupa'nın en iyi takımı olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güç ve kuvvetteyiz. En çok madalyayı biz alacağız." ifadelerini kullandı.