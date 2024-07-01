Kadın Boks Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları için Kastamonu'da hazırlıklarını tamamladı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanan Kadın Boks Milli Takımı, Kolombiya ve Fransa milli takım sporcularıyla yaptığı kampı tamamladı.

Ay-yıldız sporcular, Kolombiya ve Fransa'dan gelen 9 boksörle beraber Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalıştı.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Diğer ülkelerle yapılan kampları önemsediklerini belirten Yiğit, "Burada eldiven giymemiz hem bizim hem de onlar için faydalı oldu. Olimpiyatlara eksiksiz gitmeyi planlıyoruz. Onun için de yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Kampa 4 gün ara verdiklerini anlatan Yiğit, daha sonra tekrar Kastamonu'da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.