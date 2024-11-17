Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Bornova Hitabspor-Hakkargücüspor: 0-0
Trabzonspor-Beylerbeyispor: 2-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi- Beşiktaş United Payment: 0-2
Çekmeköy Bilgidoğa-ABB Fomget: 1-9
Ünye Kadınspor-ALGSpor: 1-3
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Ligi'nde 9. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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