Kadın Futbol Ligi'nde Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor - Son Dakika
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Kadın Futbol Ligi'nde Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor

Kadın Futbol Ligi\'nde Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Kadın Futbol Ligi'nde de son 2 haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Galatasaray, Ankara Büyükşehir Bld. FOMGET G.S.K ve Fenerbahçe kalan maçlarda şampiyon olmak için mücadele edecek.

22.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:33
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(ANKARA)- Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken; Kadın Futbol Ligi'nde de son 2 haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Ligin son sıralarında yer alan takımlar ise bir alt lige düşmemek için kıyasıya mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Kadın Futbol Ligi'nde de son 2 haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Galatasaray, Ankara Büyükşehir Bld. FOMGET G.S.K ve Fenerbahçe kalan maçlarda şampiyon olmak için mücadele edecek.

SARI KIRMIZILILAR 2 MAÇI KAZANMASI HALİNDE ŞAMPİYON OLACAK

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son 2 haftası büyük mücadelelere sahne olacak. 65 puanla lider olan Galatasaray, 29. hafta maçında küme düşme hattında yer alan Antalyaspor'a konuk olacak, son hafta ise evinde ALG Spor'u ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar kalan 2 maçını kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen ekibi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K şampiyon olmak için kalan maçlarını kazanmak zorunda. 63 puanla 2. sırada yer alan Ankara ekibi önümüzdeki hafta evinde Amed Sportif'i ağırlayacak 30. hafta mücadelesinde ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

ADANA İDMANYURDUSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe bu sezon bitime 2 hafta kala 60 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarı Lacivertliler 29. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Ataşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Son hafta ise küme düşmesi kesinleşen Adana İdmanyurduspor'a konuk olacak.

Ligin üst sıralarında şampiyonluk yarışı devam ederken ligin altı sıralarında da küme düşmeme mücadelesi sürüyor. Bu sezon 3 takım lige veda edecek. Bu takımlardan ilki Adana İdmanyurduspor olurken, 5 puanla ligin son sırasında yer alan Adana ekibinin küme düşmesi kesinleşti. 23 puanlı Gaziantep Asyaspor, 22 puanlı Ataşehir Belediyespor ve 20 puanlı Antalyaspor, kalan 2 haftada küme düşmemek için mücadele edecek.

Kaynak: ANKA

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